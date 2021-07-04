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Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 29

Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 29
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 29 человек погибли при крушении самолета C-130 филиппинских военно-воздушных сил, сообщает Associated Press.

Спасти удалось не менее 50 человек. Спасательная операция продолжается.

По последней информации филиппинских военных, на борту находилось 92 человек, включая трех пилотов и пятерых членов экипажа. Пилоты выжили, но были серьезно ранены. Также пострадали четверо жителей деревни, рядом с которой рухнул самолет.

Упавший военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" - это один из двух транспортников, ранее принадлежавших США и переданных Филиппинам в рамках взаимопомощи. Он упал в древне на острове Холо в провинции Сулу. Сообщалось, что самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и разбился.

Военные сообщают со ссылкой на свидетелей, что многие солдаты успели выпрыгнуть из самолета до того, как он рухнул на землю.

Самолет перевозил военных, многие из которых - солдаты, лишь недавно завершившие базовую подготовку.

Associated Press указывает, что аэропорт на острове Холо находится в нескольких километрах от гористой местности, где правительственные войска ведут бои с исламистами, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещено в РФ).

Филиппины

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