Герцогиня Кембриджская Кейт ушла на самоизоляцию
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Герцогиня Кембриджская Кейт проведет десять дней на самоизоляции после контакта с человеком, у которого подтвердилось заражение коронавирусом, передает в понедельник BBC News.
Сегодня она вместе с супругом принцем Уильямом должна была присутствовать на мероприятиях в честь 73-летия Национальной службы здравоохранения (NHS).
В Кенсингтонском дворце заверяют, что у герцогини нет никаких симптомов болезни, но она придерживается правил. На самоизоляцию она ушла в пятницу вечером.
Ранее герцогиня Кембриджская и ее муж привились от коронавируса.