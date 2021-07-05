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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
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Герцогиня Кембриджская Кейт ушла на самоизоляцию

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Герцогиня Кембриджская Кейт проведет десять дней на самоизоляции после контакта с человеком, у которого подтвердилось заражение коронавирусом, передает в понедельник BBC News.

Сегодня она вместе с супругом принцем Уильямом должна была присутствовать на мероприятиях в честь 73-летия Национальной службы здравоохранения (NHS).

В Кенсингтонском дворце заверяют, что у герцогини нет никаких симптомов болезни, но она придерживается правил. На самоизоляцию она ушла в пятницу вечером.

Ранее герцогиня Кембриджская и ее муж привились от коронавируса.

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