Вылечившегося от COVID премьера Люксембурга выписали из больницы

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Премьера Люксембурга Ксавье Беттеля в четверг выписали из больницы после лечения от коронавируса COVID-19. Он вернется к исполнению обязанностей уже на этой неделе. Об том говорится в заявлении правительства.

"Поскольку состояние здоровья премьер-министра улучшилось, Ксавье Беттель покинул больницу после четырех дней лечения в медицинском центре Люксембурга", - говорится в заявлении, распространенном на сайте правительства.

В документе уточняется, что Беттель вернется к работе 9 июля, пока он будет работать из дома.

У Беттеля официально диагностировали коронавирус в конце июня. Его госпитализировали 4 июля из предосторожности. Как сообщала ранее на этой неделе люксембургская радиостанция RTL, состояния премьера "оценивалось как тяжелое". У него диагностировали кислородную недостаточность.

По поручению Беттеля, все это время обязанности премьера временно исполнял министр финансов страны Пьер Граменью.

Местные СМИ напоминают, что 48-летний Беттель 6 мая получил первую дозу вакцины AstraZeneca. Вторую дозу, согласно люксембургской программе вакцинации, он должен был получить через восемь недель – 1 июля. Информации о том, сделана ли ему вторая прививка, нет.