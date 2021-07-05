Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
на 05.07В России 5 635 294+24 353В мире 183 781 831+322 437

Латвийский хоккеист погиб во время празднования Дня независимости США

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Вратарь сборной Латвии по хоккею Матисс Эдмунд Кивлениекс погиб во время салюта в честь Дня независимости США, сообщает агентство BNS.

Ранее Латвийская федерация хоккея (ЛФХ) сообщила о смерти 24-летнего Кивлениекса.

По неофициальной информации портала Delfi, вратарь умер от травмы, полученной в результате неосторожного обращения с пиротехникой на праздновании Дня независимости в США, который отмечают 4 июля. Осколок петарды попал игроку в сердце, он погиб на месте.

Между тем, по информации клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс", в котором играл спортсмен, к гибели Кивлениекса "привел несчастный случай - травма головы при падении". "Медики были вызваны незамедлительно, но вскоре наступила смерть", - сказано в сообщении клуба, которое цитирует Delfi.

Кивлениекс в составе "Коламбус Блю Джекетс" принял участие в восьми матчах Национальной хоккейной лиги, отразив 89,9% бросков. В составе сборной Латвии на чемпионате мира этого года в Риге он стоял на воротах в четырех матчах.

США Латвия хоккей Матисс Кивлениекс

Новости по теме

Новости

Рекордно высокие температуры зафиксированы в Скандинавии и Финляндии

Рекордно высокие температуры зафиксированы в Скандинавии и Финляндии

В Великобритании за сутки COVID-19 заболели 27,3 тыс. человек

Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси

Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси

Президент Таджикистана поручил мобилизовать 20 тысяч резервистов

Встреча министров ОПЕК+ отложена на неопределенный срок

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Комитет вин Шампани выразил недовольство новыми требованиями о маркировке в РФ

Комитет вин Шампани выразил недовольство новыми требованиями о маркировке в РФ

Во Франции спрогнозировали четвертую волну коронавируса к концу июля

Во Франции спрогнозировали четвертую волну коронавируса к концу июля

Самолет США провел разведывательный полет вблизи баз РФ в Сирии

Премьер-министра Люксембурга госпитализировали с COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');