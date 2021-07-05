Латвийский хоккеист погиб во время празднования Дня независимости США

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Вратарь сборной Латвии по хоккею Матисс Эдмунд Кивлениекс погиб во время салюта в честь Дня независимости США, сообщает агентство BNS.

Ранее Латвийская федерация хоккея (ЛФХ) сообщила о смерти 24-летнего Кивлениекса.

NHL goaltender Matiss Kivlenieks is dead at age 24 from an apparent head injury after an accident involving fireworks at a private party, Michigan police sayhttps://t.co/aZikqZET5y — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 5, 2021

По неофициальной информации портала Delfi, вратарь умер от травмы, полученной в результате неосторожного обращения с пиротехникой на праздновании Дня независимости в США, который отмечают 4 июля. Осколок петарды попал игроку в сердце, он погиб на месте.

Между тем, по информации клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс", в котором играл спортсмен, к гибели Кивлениекса "привел несчастный случай - травма головы при падении". "Медики были вызваны незамедлительно, но вскоре наступила смерть", - сказано в сообщении клуба, которое цитирует Delfi.

Кивлениекс в составе "Коламбус Блю Джекетс" принял участие в восьми матчах Национальной хоккейной лиги, отразив 89,9% бросков. В составе сборной Латвии на чемпионате мира этого года в Риге он стоял на воротах в четырех матчах.