Япония выступила за решение всех связанных с Тайванем проблем путем переговоров

В случае вторжения Китая Токио придется действовать вместе с США, чтоб защитить остров

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Японии Таро Асо заявил во вторник, что все непредвиденные ситуации, возникающие вокруг Тайваня. "должны решаться путем диалога".

"Мы должны думать о различных ситуациях, таких, как невозможность прохода через Тайваньский пролив. Трудно сказать в целом, что было бы экзистенциальной угрозой", - сказал он журналистам, добавив, что Токио "внимательно следит за ситуацией".

Накануне чиновник не исключил, что Япония может ограниченно реализовать своё право на коллективную самооборону в случае вторжения Китая на Тайвань, поскольку это может представлять угрозу для безопасности Японии.

"В таком случае Японии и США придётся действовать вместе, чтобы защитить Тайвань", - сказал он.