Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:17Заразились
на 06.07В России 5 658 672+23 378В мире 184 148 930+367 099

Администрация Байдена занялась пересмотром санкционной стратегии США

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Администрация американского президента Джо Байдена намерена к концу лета завершить пересмотр санкционной политики США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с сутью дела.

По данным собеседников WSJ, стратегия Байдена рассчитана на то, чтобы отойти от масштабных кампаний по оказанию давления, избегать стороннего экономического ущерба, а также на совместные действия с союзниками.

В частности, администрация Байдена рассчитывает на сотрудничество с союзниками в том, что касается санкций в отношении Китая, России и Белоруссии.

В миреТрамп заявил, что политика Байдена ведет страну к "катастрофе"Трамп заявил, что политика Байдена ведет страну к "катастрофе"Читать подробнее

"Пересмотр этой политики указывает на жесткий отход от позиции администрации Трампа, которая вводила санкции в качестве инструмента внешней политики чаще, чем любая другая прежняя администрация в попытке оказать экономическое давление на противника - под прицелом оказывались самые разнообразные сектора экономик Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы", - отмечает WSJ.

"В то же время давление со стороны США не привело к значительному изменению поведения противников, что вызвало вопросы относительно ценности санкций как отдельно взятого инструмента", - подчеркивает издание.

По мнению администрации Байдена, продолжает WSJ, использование санкций должно быть частью более широких дипломатических усилий, в том числе с учетом сотрудничества с союзниками и использования других форм убеждения для достижения внешнеполитических целей.

"Элементы новой стратегии просматриваются в серии действий, в том числе в запланированном ослаблении экономических санкций в отношении Ирана", - пишет издание.

"Представители администрации Трампа заявляют, что администрация Байдена разбазаривает дипломатические рычаги, выстроенные в прежние четыре года, и особенно это касается ядерной программы Ирана. Эти чиновники выражают обеспокоенность тем, что ставка на международный консенсус и ожидание союзников потребуют политических компромиссов, что может подорвать национальную безопасность США ", - отмечает WSJ.

США Джо Байден

Новости по теме

Новости

Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы

Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы

Что случилось этой ночью: вторник, 6 июля

Пандемия коронавируса

Церемонию открытия Олимпиады смогут посетить только VIP-персоны

Церемонию открытия Олимпиады смогут посетить только VIP-персоны
Пандемия коронавируса

Франция приступила к третьему этапу испытаний собственной вакцины

Франция приступила к третьему этапу испытаний собственной вакцины

Тропический шторм "Эльза" обрушился на Кубу

Военные США без предупреждения покинули авиабазу Баграм в Афганистане

Военные США без предупреждения покинули авиабазу Баграм в Афганистане

Лавров заявил, что РФ не позволит США говорить с собой с позиции силы

Пандемия коронавируса

США передадут Украине часть вакцин в рамках программы COVAX

США передадут Украине часть вакцин в рамках программы COVAX

Рекордно высокие температуры зафиксированы в Скандинавии и Финляндии

Рекордно высокие температуры зафиксированы в Скандинавии и Финляндии

В Великобритании за сутки COVID-19 заболели 27,3 тыс. человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');