В Средиземное море зашел еще один британский авианосец

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Авианосец британского Королевского флота Prince of Wales во вторник прибыл в Гибралтар, сообщило его командование.

Вместе с ним в Средиземное море вошли сопровождающие его патрульные корабли Pursuer и Dasher.

Накануне в Гибралтар также зашла атомная подводная лодка Artful, вооруженная крылатыми ракетами Tomahawk.

О планах дальнейших действиях кораблей в регионе британские военные не сообщают.

Ранее в Средиземном море находилась британская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Queen Elizabeth. Во вторник она осуществляет прохождение Суэцкого канала.

В дальнейшем эта британская авианосная ударная группа, поход которой продлится около восьми месяцев, должна направиться через Красное море и Индийский океан в Южно-Китайское море, чтобы "послать Пекину сигнал", что международные морские пути в этом районе должны оставаться открытыми, сообщали британские СМИ.

Кроме того, по сообщению 6-го оперативного флота США, в настоящее время в Средиземном море находится американская авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем Dwight Eisenhower. Она возвращается в США после завершения боевого патрулирования в районе Персидского залива.