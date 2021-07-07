В ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины три раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки, 6 июля, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что обстрелам с украинской стороны подверглись районы населенных пунктов Желобок и Золотое-5. По данным ведомства, при обстрелах украинские военные применяли гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавили в представительстве ЛНР в СЦКК.

В свою очередь в Киеве заявляют, что за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны самопровозглашенных ЛНР И ДНР не зафиксировано.

"За прошедшие сутки, 6 июля, и по состоянию на 7:00 утра, 7 июля, нарушений режима прекращения огня (...) не зафиксировано", - сказано в утренней сводке на странице штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Боевых потерь среди украинских военных нет, отмечается в сообщении.