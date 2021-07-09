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ЛНР сообщила об обстрелах со стороны украинских военных

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины обстреляли из минометов два населенных пункта в самопровозглашенной Луганской народной республике, подразделения Народной милиции (НМ) ЛНР открыли ответный огонь, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе военного ведомства ЛНР.

"С позиций вблизи населенного пункта Причепиловка (Вооружённые силы Украины - ИФ) дважды обстреляли из минометов калибра 120-мм район населенный пункт Желобок, выпустив шестьдесят пять мин", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также, по данным пресс-службы, украинские военные выпустили десять мин калибра 120-мм мин по посёлку Сокольники.

"Информация о разрушениях гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется", - сообщили в пресс-службе.

"С целью защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры, руководствуясь пунктом "е" дополнительных Мер по усилению и контролю режима прекращения огня, подразделения НМ были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что факты обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

ЛНР Украина ОБСЕ

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