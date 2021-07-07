Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:17Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 184 612 003+453 745

США отправят Боливии и Парагваю по 1 млн доз вакцин от COVID-19

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Боливия и Парагвай получат от США по 1 млн доз вакцин от COVID-19 от компаний Johnson&Johnson и Pfizer, сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сегодня мы объявляем, что вновь поделимся с Латинской Америкой дозами. 1 млн доз Johnson&Johnson отправится в четверг в Боливию", - сказала Псаки журналистам на борту самолета во время сопровождения президента США в его поездке в Иллинойс.

"1 млн доз Pfizer будет отправлено в Парагвай", - добавила она.

В июне Белый дом обнародовал список стран, которым в соответствии с обещанием президента Джо Байдена Вашингтон поставит 55 млн доз вакцин от коронавируса. В сообщении говорится, что Байден обещал предоставить 80 млн доз странам с низким и средним уровнем дохода.

Белый дом отмечал, что администрация "будет действовать как можно быстрее, соблюдая нормативные и правовые требования США и принимающей страны, чтобы облегчить безопасную транспортировку вакцин через международные границы".

В середине мая пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что США в дополнение к 60 млн доз вакцины компании AstraZeneca поставят еще 20 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 другим странам к концу июня.

Хроника 09 января 2020 года – 07 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Боливия Парагвай США коронавирус Pfizer

Новости по теме

Новости

В Гаити объявили военное положение после убийства президента

В Гаити объявили военное положение после убийства президента
Дипломатическое противостояние

Эстония в качестве зеркального ответа вышлет из страны дипломата РФ

Эстония в качестве зеркального ответа вышлет из страны дипломата РФ

Задержанный в Белоруссии журналист Протасевич начал вести твиттер

Задержанный в Белоруссии журналист Протасевич начал вести твиттер

В Средиземноморье из-за притока туристов начался рост COVID-заболеваемости

В Средиземноморье из-за притока туристов начался рост COVID-заболеваемости

Международный аэропорт Гаити закрыт после убийства президента

Ту-22М3 совершили полет над Чёрным морем на фоне учений НАТО

Великобритания намерена удвоить число зенитных ракет на своих эсминцах

Великобритания намерена удвоить число зенитных ракет на своих эсминцах

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Афганский министр обороны заявил, что война в стране вступила в критическую фазу

Контейнеровоз Ever Given спустя три месяца покинул "штрафстоянку"

Контейнеровоз Ever Given спустя три месяца покинул "штрафстоянку"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');