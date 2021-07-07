Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:17Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 184 612 003+453 745

Антонов счел, что США и РФ решат проблему погранпереходов в Сирии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов в среду выразил надежду, что российским и американским дипломатам в конечном итоге удастся найти в ООН компромисс по решению проблемы пограничных переходов в Сирии.

"Сегодня трудно сказать, каким будет результат дискуссии в Совете Безопасности ООН. Я знаю, что есть некоторые идеи и у США, и у Российской Федерации. Есть некоторые идеи от разных стран Совбеза ООН", - заявил он в интервью каналу Bloomberg TV.

По словам Антонова, нужно дать командам возможность разобраться с этим вопросом.

"Я уверен, они найдут компромисс. Я надеюсь, что этот компромисс будет учитывать предметы обеспокоенности как со стороны России, так и Соединенных Штатов, а также интересы сирийского народа относительно их жизни и стабильности", - продолжил он.

В конце июня генсек ООН Антониу Гутерриш призвал членов СБ ООН преодолеть разногласия по теме маршрутов доставки гуманитарной помощи в Сирию.

"Сегодня я призвал СБ ООН найти консенсус, чтобы миллионы нуждающихся в гуманитарной помощи сирийцев получили ее через все возможные каналы", - написал он в твиттере.

В СБ ООН действительно есть разногласия по этому поводу. В частности, они касаются вопроса о продлении работы механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи. СМИ отмечают, что западные страны считают этот механизм нужным: он позволяет через Турцию доставлять помощь на территорию в провинции Идлиб, занимаемую противниками президента Сирии Башара Асада. Россия, как отмечалось в сообщениях, напротив, выступает против продления работы механизма, срок действия которого истекает в июле. Российская сторона считает, что помощь в Идлиб лучше доставлять через другие провинции Сирии.

Анатолий Антонов США Россия Сирия

Новости по теме

Новости

В Гаити объявили военное положение после убийства президента

В Гаити объявили военное положение после убийства президента
Дипломатическое противостояние

Эстония в качестве зеркального ответа вышлет из страны дипломата РФ

Эстония в качестве зеркального ответа вышлет из страны дипломата РФ

Задержанный в Белоруссии журналист Протасевич начал вести твиттер

Задержанный в Белоруссии журналист Протасевич начал вести твиттер

В Средиземноморье из-за притока туристов начался рост COVID-заболеваемости

В Средиземноморье из-за притока туристов начался рост COVID-заболеваемости

Международный аэропорт Гаити закрыт после убийства президента

Ту-22М3 совершили полет над Чёрным морем на фоне учений НАТО

Великобритания намерена удвоить число зенитных ракет на своих эсминцах

Великобритания намерена удвоить число зенитных ракет на своих эсминцах

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Афганский министр обороны заявил, что война в стране вступила в критическую фазу

Контейнеровоз Ever Given спустя три месяца покинул "штрафстоянку"

Контейнеровоз Ever Given спустя три месяца покинул "штрафстоянку"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');