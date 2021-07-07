Антонов счел, что США и РФ решат проблему погранпереходов в Сирии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов в среду выразил надежду, что российским и американским дипломатам в конечном итоге удастся найти в ООН компромисс по решению проблемы пограничных переходов в Сирии.

"Сегодня трудно сказать, каким будет результат дискуссии в Совете Безопасности ООН. Я знаю, что есть некоторые идеи и у США, и у Российской Федерации. Есть некоторые идеи от разных стран Совбеза ООН", - заявил он в интервью каналу Bloomberg TV.

По словам Антонова, нужно дать командам возможность разобраться с этим вопросом.

"Я уверен, они найдут компромисс. Я надеюсь, что этот компромисс будет учитывать предметы обеспокоенности как со стороны России, так и Соединенных Штатов, а также интересы сирийского народа относительно их жизни и стабильности", - продолжил он.

В конце июня генсек ООН Антониу Гутерриш призвал членов СБ ООН преодолеть разногласия по теме маршрутов доставки гуманитарной помощи в Сирию.

"Сегодня я призвал СБ ООН найти консенсус, чтобы миллионы нуждающихся в гуманитарной помощи сирийцев получили ее через все возможные каналы", - написал он в твиттере.

В СБ ООН действительно есть разногласия по этому поводу. В частности, они касаются вопроса о продлении работы механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи. СМИ отмечают, что западные страны считают этот механизм нужным: он позволяет через Турцию доставлять помощь на территорию в провинции Идлиб, занимаемую противниками президента Сирии Башара Асада. Россия, как отмечалось в сообщениях, напротив, выступает против продления работы механизма, срок действия которого истекает в июле. Российская сторона считает, что помощь в Идлиб лучше доставлять через другие провинции Сирии.