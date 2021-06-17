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США проверят готовность России к гуманитарному сотрудничеству в Сирии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Возможность совместной работы США и России по Сирии Вашингтон намерен проверить на примере обсуждения в ООН вопроса о гуманитарном коридоре по доставке помощи сирийцам, заявил журналистам представитель американской администрации.

"Обсуждался ряд региональных вопросов, в которых наши интересы, по крайней мере, пересекаются. Было решено посмотреть, сможем ли мы найти способы совместной работы, особенно в Афганистане, а также в Сирии. Проверкой станет обсуждение в ООН вопроса о продлении срока действия гуманитарного коридора (по доставке грузов в Сирию)", - сказал чиновник.

11 июля 2020 года СБ ООН принял резолюцию 2533 по продлению механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию. В результате были сохранены трансграничные поставки, срок мандата истекает 10 июля. При принятии резолюции Россия и Китай воздержались.

Как сказал представитель администрации США, стороны "потратили много времени как на Сирию, так и на Афганистан, а также на Иран и на усилия по возвращению к соблюдению СВПД".

"Они также обсудили другие области потенциального сотрудничества: климат - коснулись COVID-19, не вдаваясь в подробности", - добавил он.

Вопрос о продлении трансграничных гуманитарных операций на северо-западе Сирии обсуждается в Совете Безопасности ООН. Россия еще в феврале дала понять, что будет выступать за закрытие последнего оставшегося погранперехода Баб-эль-Хава, когда этот вопрос будет вынесен на голосование накануне истечения действия предыдущей резолюции СБ ООН 10 июля.

"Нет никаких сомнений в том, что сохранение трансграничного механизма будет также означать продолжение поддержки террористов, которые живут за счет того, что они вымогают, а также за счет того, как они контролируют контрабанду", - сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Гумпомощь, поступающая по этому коридору, попадает в руки террористов.

США Россия Сирия

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