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Экс-президент ЮАР Зума отправлен в тюрьму за неуважения к суду

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума начал отбывать 15-месячный срок тюремного заключения, к которому его приговорили за проявление неуважения к суду, сообщает в четверг The Guardian.

Издание отмечает, что правоохранительные органы ЮАР получили распоряжение арестовать Зуму, если бы он не сдался до конца среды, однако бывший президент страны добровольно передал себя в руки представителей правосудия.

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Для отбывания срока Зума помещен в тюрьму в его родной провинции Квазулу-Наталь.

The Guardian напоминает, что в новейшей истории ЮАР Зума стал первым бывшим главой государства, приговоренным к тюремному заключению.

На прошлой неделе конституционный суд ЮАР приговорил Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее в этом году указания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 гг.

ЮАР Джейкоб Зума

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