Глава парламента Украины подписал закон о коренных народах

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о коренных народах Украины. Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Закон определяет понятие "коренного народа" и закрепляет, что таковыми на Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Согласно законопроекту, "коренной народ" - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом, составляет этническое меньшинство в составе населения и не имеет собственного государственного образования за пределами государства.

Документом определяются гарантии защиты культурных, образовательных, языковых, информационных и иных прав коренных народов Украины.

Большинство норм закона вступает в силу со дня его официального опубликования.