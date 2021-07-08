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Требующий отставки Пашиняна Хачатуров снят с должности в Вооруженных силах Армении

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян освободил Григория Хачатурова от должности командующего третьим армейским корпусом Вооруженных сил республики.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ был подписан в четверг.

Хачатуров ранее требовал отставки и.о. премьера Никола Пашиняна, выступал с заявлениями, критикующими политику действующих властей в оборонной сфере и вопросах безопасности.

Он является сыном бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, оправданного ереванским судом по делу о свержении конституционного строя.

Армения Никол Пашинян Григори Хачатуров

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