Истребитель РФ сопроводил самолет-разведчик Франции над Балтикой

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в четверг поднимали в воздух истребитель Су-27 для сопровождения над Балтийским морем самолета-разведчика ВВС Франции, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик "Атлантик-2" ВВС Франции и сопроводил его над акваторией Балтийского моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили в Минобороны.

По словам российских военных, самолет-разведчик Франции был обнаружен российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря. При этом по данным Минобороны РФ, "воздушная цель" приближалась к государственной границе РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг стало известно, что пресс-конференция премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы, проходившая на базе НАТО в Литве, была прервана из-за срочного вылета двух самолётов Североатлантического альянса на перехват российских самолетов Су-24. В Минобороны РФ заявили, что два бомбардировщика Су-24 выполняла плановый полёт над нейтральными водами Балтики, не нарушая границ других государств.

"8 июля 2021 года два самолёта Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - сказано в сообщении Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.