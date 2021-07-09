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Армейская авиация начала летно-тактические учения в Приморье

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Летно-тактические учения с участием армейской авиации, инженерно-технического состава армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) начались в Приморье, сообщает в пятницу пресс-служба ВВО.

"В рамках проведения летно-тактических учений отрабатывается подготовка вертолётов к вылету, оттачивается мастерство управления авиационной техникой, перелёты на запасные аэродромы и выполнение различных летных задач", - говорится в сообщении.

Экипажи вертолетов Ка-52 "Аллигатор" показали, как вертолеты зависают и совершают развороты в воздухе, как выглядит полет по кругу и простой пилотаж. В ближайшее время летчики, задействованные в учениях, будут отрабатывать выполнения летных заданий, разведку и прикрытие стратегических объектов, совершать одиночные и групповые полеты. Инженерно-технический состав отработает задачи по подготовке и обслуживанию вертолетов Ка-52 к вылету. К учениям планируется привлечь больше 100 человек.

Приморье

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