Больших панд спасли от угрозы вымирания

Это впервые признали в Китае; теперь виду присвоен статус "уязвимые"

Фото: John Moore/Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Численность больших панд в дикой природе достигла 1800, теперь виду больше не угрожает исчезновение, признали власти Китая. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на министра экологии страны Цуя Шухуна.

Теперь виду присвоена менее тревожная категория - "уязвимые".

Это стало возможно благодаря улучшению условий обитания панд и благодаря усилиям Китая по поддержке этих территорий, заявил министр.

Сохранить панд удалось за счет долгосрочных программ по охране и поддержке вида, в том числе - по расширению зарослей бамбука.

Международный союз охраны природы (IUCN) еще в 2016 году заявил, что панды перестали находиться под угрозой исчезновения, и перевел их в статус "уязвимого вида", тогда в Пекине с этим не согласились, хотя и использовали те же основания для классификации.

В Китае панд считают национальным достоянием, напоминает ВВС. Иногда чиновники используют этих животных как средство в дипломатии, одалживая пары панд различным зоопаркам.