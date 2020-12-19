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Путин исполнил мечту 10-летнего мальчика о встрече с пандой

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин исполнил желание 10-летнего Александра Колясникова из Тульской области, который мечтал обнять панду, сообщается на сайте Кремля.

"Вместе с родителями ребенок приехал в российскую столицу и под присмотром сотрудников Московского зоопарка встретился с животным, побывал в специальной зоне для проведения тренингов и смог создать уникальную футболку: вместе с пандой Жуи они нанесли на изделие красочные принты", - говорится в сообщении.

Во время экскурсии Саше и его родителям позвонил Путин, он поздравил мальчика с исполнением новогоднего желания.

5 декабря президент РФ принял участие в акции "Ёлка желаний". Тогда он выразил готовность исполнить мечты двоих детей. Вторым ребенком, которого выбрал Путин, стал 9-летний Дмитрий Ощепков из Челябинской области, который хочет побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть рабочее место президента.

Владимир Путин Александр Колясников

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