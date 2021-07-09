В Марселе неподалеку от детского садика убили человека

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В XI округе Марселя в пятницу около 17:00 произошла стрельба, 18-летний юноша получил пулю в грудь и умер, еще три человека получили ножевые ранения, сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

Напавшего ищут.

Нападение было совершено неподалеку от детского садика.

По сведениям BFM TV, убитый был известен полиции по делам, связанным с наркотрафиком.

Всего в Марселе и окрестностях за последние две недели шесть человек погибли в результате нападений, большинство из которых полиция связывает с наркоторговлей. В ночь на пятницу в коммуне Сетем-де Валлон была убита 17-летняя девушка, которая, по данным полицейских, стала случайной жертвой.