Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:18Заразились
на 09.07В России 5 733 218+25 766В мире 185 557 387+481 535

В Марселе неподалеку от детского садика убили человека

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В XI округе Марселя в пятницу около 17:00 произошла стрельба, 18-летний юноша получил пулю в грудь и умер, еще три человека получили ножевые ранения, сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

Напавшего ищут.

Нападение было совершено неподалеку от детского садика.

По сведениям BFM TV, убитый был известен полиции по делам, связанным с наркотрафиком.

Всего в Марселе и окрестностях за последние две недели шесть человек погибли в результате нападений, большинство из которых полиция связывает с наркоторговлей. В ночь на пятницу в коммуне Сетем-де Валлон была убита 17-летняя девушка, которая, по данным полицейских, стала случайной жертвой.

Марсель МВД Франция

Новости

Кремль представил свой пресс-релиз о беседе Путина и Байдена

Байден призвал Путина обуздать российских хакеров-вымогателей

В Бангладеш жертвами пожара на фабрике стали 52 человека

В Бангладеш жертвами пожара на фабрике стали 52 человека

Минторг США внес в черный список три компании и три физлица из РФ

Минторг США внес в черный список три компании и три физлица из РФ

Больших панд спасли от угрозы вымирания

Больших панд спасли от угрозы вымирания

Польскую трубопроводную систему очистили спустя 2 года после инцидента с "Дружбой"

Лавров назвал условие для вступления России в афганскую войну

Талибы атаковали второй по величине афганский город Кандагар

Талибы атаковали второй по величине афганский город Кандагар

Олимпийский огонь прибыл в Токио

Олимпийский огонь прибыл в Токио

"Талибан" заявил о своем контроле над 85% территории Афганистана

"Талибан" заявил о своем контроле над 85% территории Афганистана
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');