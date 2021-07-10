Число заражений COVID-19 в мире превысило 186 млн

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений COVID-19 в мире на утро субботы составило 186 063 825, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4,019 млн человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33,8 млн инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 606,9 тыс.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30,8 млн, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 407 тыс.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19,020 млн заболевших, умерло 531,7 тыс. человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 517,7. В США на 1 млн жителей скончалось 1870 человек, в Индии - 292, Бразилии - 2484.