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Атамбаева заподозрили в незаконной выдаче киргизских паспортов туркам

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев может стать фигурантом еще одного уголовного дела: Главное управление внутренних дел Бишкека приступило к расследованию фактов незаконной выдачи киргизских паспортов гражданам Турции в 2016 году.

Там уточнили, что решение о принятии в гражданство было принято под председательством Комиссии по вопросам гражданства при президенте Киргизии, которую возглавлял Фарид Ниязов, а указ подписал Атамбаев. В результате десять граждан Турции получили киргизские паспорта.

Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в рамках досудебного производства.

Летом 2016 года произошла попытка госпереворота в Турции, в котором власти обвинили проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюллена. Представители турецких властей заявили, что работающие на территории Киргизии и других государств лицеи "Себат", учрежденные при участии фонда Гюлена, несут угрозу безопасности республики, и рекомендовали закрыть их.

Вместе с тем в Киргизии категорически опровергли данные доводы, приняли решение сохранить лицеи, но переименовать их в "Сапат", изменить устав, введя в состав учредителей министерство образования республики.

Уроженец Турции Орхан Инанды является основателем сети школ "Себат" и университета "Ататюрк-Ала-Тоо". В 2012 году получил гражданство Киргизии.

2 июня киргизские СМИ сообщили, что родственники Инанды обратились в милицию с заявлением о его пропаже. МВД Киргизии распространило ориентировку после того, как его пустой автомобиль был обнаружен на улице Малдыбаева в Бишкеке. В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении заявил, что Инанды, которого он назвал главарем террористической организации FETO в Центральной Азии, был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

8 июля глава киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев сообщил журналистам, что Атамбаев может стать фигурантом дела о коррупции вокруг золоторудного месторождения Кумтор.

"Установлено, что в 2017 году под видом займов из Кумтора было выведено $500 млн. По данному факту экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и бывшему премьер-министру страны Сапару Исакову, а также руководителям профильных ведомств и компаний ЗАО "Кумтор Голд Компани" и Centerra Gold Inc. будет дана юридическая оценка", - сказал Ташиев.

Киргизия Алмазбек Атамбаев

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