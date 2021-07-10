ЕС завершил поставку COVID-вакцины для 70% взрослого населения

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ЕС закупил и поставил странам-членам Союза вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% взрослого населения, сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС сдержал свое слово, в эти выходные мы доставили достаточно вакцины странам-членам (союза), чтобы еще в этом месяце полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС", - заявила она в субботу.

По словам главы ЕК, прививочная кампания в странах ЕС "значительно ускорилась с начала этого года". Она призвала страны ЕС сделать все, чтобы увеличить количество привитых, и обещала, что Брюссель готов поставить еще больше вакцин, в том числе против новых вариантов вируса.

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