Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:13Заразились
на 10.07В России 5 758 300+25 082В мире 186 060 062+502 675

В работе сайтов Минтранса Ирана произошел сбой

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сайты министерства дорог и городского развития Ирана перестали работать в субботу из-за "сбоя в сети" в компьютерных системах у сотрудников ведомства, сообщает агентство Associated Press (AP).

Другие детали инцидента пока не разглашаются, власти ведут расследование инцидента. Однако AP указывает, что речь идет уже о втором происшествии с компьютерными системами, связанным с этим министерством.

Накануне поступали сообщения, что система железнодорожных сообщений Ирана подверглась атаке хакеров, которые размещали фальшивые сообщения об отмене и задержках в движении поездов на информационных табло станций по всей стране. Но в субботу государственная компания "Иранские железные дороги", управляющая железнодорожной сетью страны, опровергла информацию о кибератаке и проблемах с движением поездов.

Вместе с тем, отмечает AP, в субботу министр коммуникаций и информационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми предупредил о возможных кибератаках с целью вымогательства.

Ранее против Ирана неоднократно проводились кибератаки. В частности, в конце 2019 года атаке подверглась правительственная инфраструктура. Однако министр Джахроми заявил тогда, что власти отбили это нападение. Он не уточнил, кто стоял за кибератакой, и против каких целей она была направлена.

Иран

Новости

В Бангладеш арестовали руководство фабрики после гибели 52 человек при пожаре

В Бангладеш арестовали руководство фабрики после гибели 52 человек при пожаре

Число заражений COVID-19 в мире превысило 186 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 186 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 10 июля

Байден не уточнил, каких действий ждет от России в вопросе кибератак

Сенат Гаити провозгласил временным президентом страны своего спикера

Сенат Гаити провозгласил временным президентом страны своего спикера

Власти Гаити попросили США прислать войска после убийства президента

Власти Гаити попросили США прислать войска после убийства президента

Антонов назвал санкции США против компаний из РФ "конфронтационным шагом"

Власти Афганистана сообщили об отбитой атаке талибов на Кандагар

Глава Минсельхоза Франции посетил производителей шампанского на фоне спора с РФ

Глава Минсельхоза Франции посетил производителей шампанского на фоне спора с РФ

Кремль представил свой пресс-релиз о беседе Путина и Байдена

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');