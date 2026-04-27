Трамп не знает, был ли он целью стрелка

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что открывший стрельбу на ужине в Вашингтоне мужчина болен, однако не уверен, что именно он сам был его целью.

"Я не знаю. Мне показалось. Я читал о его радикализации. (...) Судя по тому, что он написал, он многое пережил. (...) Он, вероятно, был довольно больным парнем", - сказал Трамп в интервью CBS News, отвечая на вопрос, был ли президент лично целью стрелка.

Кроме того американский лидер отметил хорошую работу Секретной службы.

"Он (стрелок - ИФ) тоже был некомпетентен, потому что его поймали. И его поймали довольно легко. (...) Эти ребята (Секретная служба - ИФ) хорошо сработали прошлым вечером. Они действительно хорошо сработали", - сказал президент.

Ое заметил, что во время инцидента не испытывал страха оказаться раненым.

"Я не беспокоился. Я понимаю жизнь. Мы живем в безумном мире", - заявил Трамп.

В ночь на воскресенье вооруженный человек открыл огонь в гостинице в Вашингтоне на ужине в честь работников СМИ. На мероприятии присутствовали Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США. Ранение получил один сотрудник Секретной службы США, нападавшего задержали. По словам Трампа, жизнь раненому спас бронежилет. Директор Секретной службы Шон Карран заявил, что его сотрудники действовали блестяще.

Позже CBS News со ссылкой на источники сообщил, что задержанный по подозрению в стрельбе 31-летний Коул Аллен, житель города Торранс, штат Калифорния, заявил, что целью его нападения были чиновники американской администрации. Однако, как уточнили источники, Аллен прямо не сказал, что его целью был сам Трамп.

В полиции отметили, что мотив и точная цель Аллена пока неизвестны. Следствие полагает, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанный входил в число приглашенных на мероприятие, и ранее не привлекал внимание правоохранительных органов. На ужин он прибыл вооруженный дробовиком, пистолетом и несколькими ножами.