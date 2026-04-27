WP сообщила о сниженном уровне безопасности на приеме с Трампом в Вашингтоне

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США не задействовала полный комплекс федеральных мер безопасности на приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton, где 25 апреля произошла стрельба. Об этом сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в администрации.

По данным издания, мероприятие, на котором присутствовали президент Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп, вице‑президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, глава Пентагона Пит Хегсет и директор ФБР Кэш Пател, не получило статус события "особого значения". Такой статус позволил бы задействовать расширенные федеральные ресурсы и обеспечить более высокий уровень защиты.

Источники WP утверждают, что администрация фактически обеспечила "более низкий уровень безопасности", чем обычно применяется на мероприятиях с участием высших должностных лиц, что "поставило страну в необычайно уязвимое положение".

По данным издания, Секретная служба не координировала всю систему безопасности, а отвечала только за бальный зал и прилегающий периметр. Полиция округа Колумбия обеспечивала перекрытие улиц, однако ответственность за остальную часть гостиницы, где подозреваемый снял номер, формально не была закреплена, отмечает WP.

По данным правоохранительных органов, задержанный - 31‑летний Коул Томас Аллен - оставил письменное заявление, в котором заявлял о намерении атаковать представителей администрации и критиковал "слабую охрану" отеля. Он утверждал, что иностранные агенты могли бы пронести на мероприятие более опасное оружие.

По словам исполняющего обязанности генпрокурора Тодда Бланша, инцидент не рассматривается как провал безопасности, поскольку стрелявший был задержан до того, как проник в зал.

Ряд участников мероприятия, включая сенатора Джона Феттермана и представителей федеральных агентств, выразили сомнения в достаточности мер безопасности. Конгрессмен Ричи Торрес призвал провести расследование. Сенатор Чак Грассли сообщил, что запросил брифинг у руководства Секретной службы.

В ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице в Вашингтоне на ужине в честь работников СМИ. На мероприятии присутствовали Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США. Нападавшего задержали, ранение получил один сотрудник Секретной службы США. По словам Трампа, жизнь этому человеку спас бронежилет.