ВМС США перехватили 38 связанных с Ираном судов c начала блокады

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Корабли и вертолеты ВМС США с начала морской блокады перехватили 38 связанных с Ираном торговых судов, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"ВМС США продолжают обеспечивать блокаду иранских портов, препятствуя входу и выходу судов. Американские силы приказали 38 судам развернуться или вернуться в порт", - говорится в сообщении.

В частности, в субботу в Аравийском море вертолет ВМС США, поднявшийся с ракетного эсминца USS Pinckney, перехватил торговое судно Sevan, находящееся под американскими санкциями. По указанию американских военных оно было направлено обратно в Иран, отметили в CENTCOM.

Кроме того, на минувшей неделе два подсанкционных нефтяных танкера иранского "теневого флота" - Majestic X и Tifani были захвачены в Индийском океане силами Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM).

"Мы будем продолжать глобальные усилия по обеспечению соблюдения морского законодательства для пресечения незаконных сетей и перехвата судов, находящихся под санкциями и оказывающих материальную поддержку Ирану, - везде, где они действуют", - подчеркнули в командовании.