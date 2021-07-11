Избирательные участки открылись на досрочных выборах в парламент Молдавии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В воскресенье проходят досрочные выборы в парламент Молдавии. Как сообщили корреспонденту "Интерфакса" в Центральной избирательной комиссии, в 7:00 открылись все 2000 избирательных участков по всей территории Молдавии, в том числе 41 участок на правом берегу Днестра, предназначенный для голосования жителями левобережья.

Еще 150 участков будут открыты в 36 странах для голосования граждан Молдавии, находящихся за рубежом. Все участки открыты с 7.00 до 21.00 местного времени.

Общее число граждан Молдавии с правом голоса, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей, составляет 3 282 837.

В ходе выборов предстоит избрать 101 депутата парламента на четырехлетний срок. Выборы проходят по привычной для Молдавии пропорциональной избирательной системе - по партийным спискам в едином избирательном округе. Смешанная система, по которой проходили выборы 24 февраля 2019 года, была отменена после бегства из страны олигарха Владимира Плахотнюка летом 2019 года.

За депутатские мандаты борются 20 партий, два блока и один независимый кандидат. На 101 депутатский мандат претендует 1791 кандидат. Каждое политическое формирование имеет право внести в свой список не более 103 кандидатов.

Интрига выборов состоит в том, сможет ли президент Майя Санду укрепить свою власть - получить парламентское большинство и сформировать правительство самостоятельно, без создания коалиций с другими партиями. Альтернатива этому - реванш Партии социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном. После поражения Додона на выборах президента, на нынешних парламентских выборах социалисты создали единый блок с Партией коммунистов экс-президента Владимира Воронина. Согласно опросам, пятипроцентный барьер для прохождения в парламент могут преодолеть еще 2-3 партии, но их результаты зависят от того, сколько получат два основных конкурента.

Для наблюдения за выборами Центризбирком Молдавии аккредитовал более 2400 наблюдателей, в том числе - более 600 международных наблюдателей. Самая представительная Миссия наблюдателей по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ насчитывает 170 человек.

Накануне выборов заместитель начальника Генерального инспектората полиции Молдавии Марин Максиан выразил опасения, что в день голосования возможны провокации со стороны некоторых избирательных конкурентов, которые намерены чинить препятствия жителям Приднестровья, желающим принять участие в выборах. Он отметил, что полиция хорошо подготовлена, сотрудники МВД проинструктированы о том, как должны действовать в различных ситуациях. Обеспечивать общественный порядок в день выборов по всей стране будут 6 630 сотрудников полиции, в том числе 4 946 полицейских будут дежурить возле избирательных участков.

Президент Молдавии Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных выборов. Это стало возможным после того, как Конституционный суд Молдавии отменил введенный парламентом режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.