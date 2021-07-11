Выборы в парламент Молдавии признаны состоявшимися

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Досрочные выборы в парламент Молдавии состоялись - в них уже приняли участие более одной трети избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, на сайте которой в режиме реального времени отражается количество голосующих.

Согласно этим данным, по состоянию на 15:30, в выборах приняли участие более 980 тысяч избирателей, что составляет 33,3% избирателей, внесенных в списки для голосования.

Работает 2 150 избирательных участков, в том числе 2000 в Молдавии (включая 41 участок на правом берегу Днестра, предназначенный для голосования граждан Молдавии в Левобережье) и 150 участков в 36 странах.

Все избирательные участки открыты с 7:00 до 21:00 местного времени. Первые предварительные результаты выборов будут известны к полуночи.