Президент ФК "Бенфика" отправлен под домашний арест

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент португальского футбольного клуба "Бенфика" Луиш Филипе Виейра отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве, отмывании денег и уклонении от налогов, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Суд назначил сумму залога - $3,5 млн.

Вместе с 72-летним Виейрой были задержаны еще трое фигурантов. Руководитель португальского клуба причастность к преступлениям отрицает.

Виейра возглавляет клуб "Бенфика" с 2003 года. После задержания Виейры руководство клубом принял Руй Кошта, который занимал должность спортивного директора со времени завершения игровой карьеры в 2008 году.