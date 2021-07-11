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Афганские силовики вернули контроль над сухим портом на границе с Туркменистаном

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Афганский сухой торговый порт Акина на границе с Туркменистаном находится под контролем сил обороны и безопасности Афганистана, сообщает пресс-центр 209 корпуса афганской национальной армии "Шохин".

Сообщается, что начальник штаба 6-й пограничной бригады полковник Себгатуллы Нури, который возглавляет объединенные правительственные силы, дислоцированные в Акине, заявил, что в порту приняты серьезные меры безопасности для их стабильной деятельности.

"Ситуация в области безопасности в этом районе находится под полным контролем правительственных сил, в радиусе 12 км от торгового порта Акина создан пояс безопасности, и мы не позволим террористам помешать вашей работе", - заявил Нури, чьи слова цитирует пресс-служба 209 корпуса.

Акина - один из двух портов, граничащих с Туркменистаном. Другой - Торгунди в западной провинции Герат - пока находится под контролем боевиков движения "Талибан" (запрещено в России). Об обстоятельствах освобождения порта Акина не сообщается.

Между тем пресс-центр министерства обороны Афганистана сообщил, что за прошедшие сутки в ходе боестолкновений по всей стране убиты 206 талибов, 101 ранен и 13 арестованы. По сведениям военного ведомства, боестолкновения в течение суток продолжались на территории провинций Лагман, Кунар, Нангархар, Кандагар, Бадгис, Джаузджан, Саманган, Сари-Пул, Балх, Тахар и Бамиан.

Сухой порт - внутренний терминал, связанный дорогами с морским портом и выполняющий функции центра для перевалки морских грузов на внутренних направлениях.

Афганистан

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