Явка на досрочных выборах в парламент Молдавии превысила 48% избирателей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В досрочных выборах в парламент Молдавии приняло участие чуть менее полутора миллионов избирателей, что составляет более 48% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, на сайте которой в режиме реального времени отражается количество голосующих.

В 21:00 закрылись все 2 тысячи избирательных участков на территории Молдавии. В стране проголосовало 1 264 498 избирателей, что составляет 44,53% от общего количества избирателей, внесенных в списки для голосования. За рубежом проголосовало еще более 200 тысяч граждан. Общее количество граждан Молдавии, принявших участие в выборах составляет более 48%. Эта цифра еще вырастит за счет продолжающегося голосования в странах Европы, в США и Канаде. Для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы в них приняло участие более одной трети избирателей.

Для проведения выборов было открыто 2 150 избирательных участков, в том числе 2 тыс. в Молдавии (включая 41 участок на правом берегу Днестра, предназначенный для голосования граждан Молдавии, проживающих в Левобережье) и 150 участков за рубежом (в 36 странах).

Первые предварительные результаты выборов будут известны к полуночи. Ранее стало известно, что выборы в парламент Молдавии признаны состоявшимися после того как в них приняли участие более одной трети избирателей.