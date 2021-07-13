Похороны телеоператора в Грузии вылились в акцию протеста

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Тбилиси во вторник попрощались с телеоператором Лексо Лашкаравы, скончавшемся 11 июля после избиения противниками ЛГБТ во время беспорядков в грузинской столице.

В похоронном шествии участвовали не только журналисты, аплодисментами проводившие коллегу в последний путь, но и лидеры политических партий, представители общественности.

Похороны вылились в манифестацию либеральных сил Грузии против насилия и властей, которые, по убеждению руководителя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, "натравили насильников на журналистов, в том числе и на Лексо Лашкарава". При нынешней власти "никто в Грузии не защищен", объявил Гварамия.

Не участвовали в процессии только представители властей и правящей партии "Грузинская мечта".

Лашкарава был избит 5 июля в Тбилиси толпой радикалов, выступавших против проведения марша ЛГБТ-сообществом. В течение трех дней Лашкарава находился в больнице, после чего его выписали. Позже 11 июля он скончался в своей квартире. По версии МВД, Лашкарава скончался от передозировки наркотиков.

Смерть Лашкаравы вызвала протестную волну оппозиционных сил. На проходящих в последние два дня акциях в Тбилиси оппозиционеры выдвинули требования отставки с поста премьер-министра Ираклия Гарибашвили и назначения досрочных парламентских выборов.

В свою очередь представители властей заявляют, что оппозиция и их телеканалы пытаются любыми путями создать хаос и дестабилизировать ситуацию в стране.

Премьер-министр Гарибашвили напрямую обвинил бывшего президента Михаила Саакашвили в управлении деструкционными процессами, происходящими в последние дни в Грузии.