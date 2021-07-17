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В Грузии журналисты на митинге вновь потребовали отставки премьера

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В субботу в Грузии около 300 журналистов трех оппозиционных телеканалов "Пирвели ТВ", "Мтавари архи" и "Формула", а также сторонники оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Лело" провели перед зданием парламента акцию с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и наказания тех, кто избил журналистов 5 июля.

Почти все выступавшие на акции ораторы обвинили действующие власти в отказе от западных ценностей и "желании вернуться в российское пространство".

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В этом же русле выступил на акции бывший президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили. "У нас, грузин всегда был выбор, на какой стороне стоять. Грузином был Иване Джавахишвили (основатель Тбилисского государственного университета - ИФ) и Серго Орджоникидзе, отрапортовавший в 1921 году в Москву, что над Тбилиси реет Красное знамя. Мы сделали свой выбор и никогда не откажемся от него, это выбор в пользу того, чтобы завтрашний день в Грузии не был бы русским", - заявил Маргвелашвили.

Организаторы акции сообщили, что в воскресенье, 18 июля, когда министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури выступит в парламенте, его встретят "коридором позора".

Журналисты оппозиционных телеканалов на этой неделе провели несколько акций протеста с требованием отставки премьер-министра Гарибашвили, которого они считают ответственным за избиение 5 июля нескольких десятков журналистов агрессивной толпой, протестовавшей против проведения в центре Тбилиси марша ЛГБТ-сообщества.

Грузия

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