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Великобритания назвала условие взаимодействия с Талибаном

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Великобритания будет работать с представителями движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), если они войдут в правительство Афганистана, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Telegraph.

"Каким бы ни было правительство, при условии, что оно придерживается определенных международных норм, правительство Великобритании будет взаимодействовать с ним", - сказал Уоллес.

При этом глава минобороны Великобритании признал, что перспектива сотрудничества с талибами вызовет неоднозначную реакцию. Но, по его мнению, прагматизм может стать основой для прочного мира.

"Все мирные процессы требуют, чтобы вы пришли к соглашению с врагом", - отметил он.

"Чего (Талибан) отчаянно хочет, так это международного признания. Им нужно разблокировать финансирование и поддержку для национального строительства, но этого нельзя сделать с маской террориста", - подчеркнул министр обороны.

"Вы должны быть партнером во имя мира, иначе вы рискуете оказаться в изоляции", - добавил он.

По его словам, бедность народа Афганистана - важная проблема, с которой нельзя справиться, находясь в изоляции.

"Когда вы одна из беднейших наций на земле, вам нужна помощь международного сообщества ", - заявил Уоллес.

Глава Минобороны Великобритании призвал талибов и президента Афганистана Ашрафа Гани работать вместе, чтобы обеспечить стабильность в стране после десятилетий конфликта.

"Сейчас для них обоих настало время проявить лидерство и объединить Афганистан", - заключил он.

Ранее сообщалось, что делегация афганских политиков отправится в Доху, чтобы провести переговоры с членами движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ).

По данным Tolo News, председатель Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай во вторник заявили, что, как ожидается, в ходе переговоров, которые пройдут в ближайшие дни, стороны предпримут важные шаги.

Как сообщает телеканал, экс-президент подчеркнул, что правительство Афганистана и талибы не должны упустить возможность для перемирия.

Переговоры между сторонами прошли на прошлой неделе в Тегеране. Как сообщалось, они завершились принятием совместной декларации. В документе подчеркивается, что "обе стороны согласились с общим пониманием опасности продолжения войны и ущерба, который она может нанести стране".

Встреча прошла на фоне значительного усиления напряженности в Афганистане, где талибы продолжают наступательные операции, устанавливая контроль над целыми районами. В то же время США продолжают вывод контингента из страны.

Изначально планировалось, что вывод сил США завершится к 11 сентября 2021 года. Затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось, и потому может завершиться в августе.

Бен Уоллес Великобритания Талибан Афганистан

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