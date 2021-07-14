Четыре оппозиционных телеканала Грузии на сутки прекратили вещание в знак протеста

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Четыре оппозиционных телеканала Грузии на 24 часа прекратили вещание в знак протеста против насилия над журналистами.

Руководство телекомпаний "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасиа" в связи со смертью в Тбилиси телеоператора телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкарава, пострадавшего в ходе акций противников ЛГБТ, требуют от властей наказать всех причастных к совершению насилия.

Среди требований также звучит отставка главы правительства Ираклия Гарибашвили.

В настоящий момент в эфире этих четырех телекомпаний на черном фоне перечисляются имена 53 избитых 5 июля журналистов.

Оператор телеканала "Пирвели" Александр Лашкарава пострадал в стычке с противниками ЛГБТ-сообщества и с переломами лицевых костей попал в больницу. Его выписали через три дня. 11 июля он был найден мертвым в своей квартире, по утверждению властей, он умер от передозировки наркотиками.

Смерть Лашкарава стала поводом для крупных митингов оппозиции с требованием отставки правительства Грузии, на которое возложили ответственность за избиение сотрудников СМИ.