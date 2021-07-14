Англиканская церковь извинится перед евреями за события 800-летней давности

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Англиканская церковь планирует совершить официальный акт покаяния за антисемитские законы, принятые в 1222 году, сообщает британская газета The Telegraph.

Покаяние намечено на будущий год и будет приурочено к 800-летию Оксфордского Синода, опубликовавшего свод законов, которые ограничили права евреев на общение с христианами в Англии. Издание отмечает, что эти законы в конечном счете привели к изгнанию английских евреев в 1290 году. Официально они были вновь допущены в страну только в 1656 году.

"Историческая травма средневекового английского антисемитизма никогда не может быть стерта, и его наследие сохраняется и сегодня - например, благодаря постоянному "кровавому навету", который был придуман в этой стране", - заявил газете политический директор британской группы по мониторингу антисемитизма Дейв Рич.

Этой весной Англия пережила волну громких антисемитских инцидентов на фоне конфликта между Израилем и Палестиной. Планируя официальное извинение, Церковь Англии берет на себя ответственность за христианский антисемитизм, который предшествовал ее основанию в 1534 году. "Среди многих непонятных вещей в этой запутанной истории то, что в 1290 году, когда евреи были изгнаны из Англии, Англиканской церкви, еще не существовало", - написал в твиттере профессор иудаики в Университете Коннектикута Джеффри Шоулсон.

Ранее, в 2019 году, Англиканская церковь опубликовала документ под названием "Неизменное Слово Божье", в котором подчеркивалась важность христианско-еврейских отношений и признавалось, что столетия христианского антисемитизма в Европе заложили основу для Холокоста.