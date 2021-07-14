Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:58Заразились
на 14.07В России 5 857 002+23 827В мире 187 794 140+531 553

Англиканская церковь извинится перед евреями за события 800-летней давности

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Англиканская церковь планирует совершить официальный акт покаяния за антисемитские законы, принятые в 1222 году, сообщает британская газета The Telegraph.

Покаяние намечено на будущий год и будет приурочено к 800-летию Оксфордского Синода, опубликовавшего свод законов, которые ограничили права евреев на общение с христианами в Англии. Издание отмечает, что эти законы в конечном счете привели к изгнанию английских евреев в 1290 году. Официально они были вновь допущены в страну только в 1656 году.

В миреBrexit и возросший антисемитизм побудили британских евреев уезжать в ГерманиюЧитать подробнее

"Историческая травма средневекового английского антисемитизма никогда не может быть стерта, и его наследие сохраняется и сегодня - например, благодаря постоянному "кровавому навету", который был придуман в этой стране", - заявил газете политический директор британской группы по мониторингу антисемитизма Дейв Рич.

Этой весной Англия пережила волну громких антисемитских инцидентов на фоне конфликта между Израилем и Палестиной. Планируя официальное извинение, Церковь Англии берет на себя ответственность за христианский антисемитизм, который предшествовал ее основанию в 1534 году. "Среди многих непонятных вещей в этой запутанной истории то, что в 1290 году, когда евреи были изгнаны из Англии, Англиканской церкви, еще не существовало", - написал в твиттере профессор иудаики в Университете Коннектикута Джеффри Шоулсон.

Ранее, в 2019 году, Англиканская церковь опубликовала документ под названием "Неизменное Слово Божье", в котором подчеркивалась важность христианско-еврейских отношений и признавалось, что столетия христианского антисемитизма в Европе заложили основу для Холокоста.

Великобритания

Новости по теме

Новости

На флагмане британского флота во время похода произошла вспышка COVID

На флагмане британского флота во время похода произошла вспышка COVID
Пандемия коронавируса

Число смертей от COVID-19 в мире приблизилось к 4,05 млн

Финляндия продлила закрытие границы с Россией из-за COVID-19

Власти Кубы подтвердили данные о первой жертве столкновений

Власти Кубы подтвердили данные о первой жертве столкновений

Что случилось этой ночью: среда, 14 июля

Европейские индексы слабо изменились после статданных об инфляции

Европейские индексы слабо изменились после статданных об инфляции

ФБР расследует деятельность компании, обходившей санкции против РФ

Пандемия коронавируса

Johnson & Johnson и AstraZeneca изучат возможность изменения вакцин

Johnson & Johnson и AstraZeneca изучат возможность изменения вакцин

Блинкен заявил о готовности США принять меры "против хакеров в России"

Глава МИД Германии обвинил Россию и КНР в политизации поставок вакцин

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');