В ЕС пригрозили Минску последствиями из-за обысков в НПО

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Представитель ЕС предупредил власти Белоруссии о последствиях из-за обысков в правозащитных и общественных организациях.

"Наглое нарушение прав и свобод человека: это будет иметь последствия", - написал в своём Twitter официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра (ПЦ) "Весна", в среду было задержано или допрошено около 20 представителей неправительственных организаций. Кроме того, по информации ПЦ, силовики провели более 50 обысков. Они прошли в офисах движения "За свободу", Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского хельсинкского комитета и др.

Официальным комментарием силовых структур "Интерфакс-Запад" на данный момент не располагает. В Комитете госконтроля корреспонденту "Интерфакс-Запад" сообщили, что "пока не комментируют" обыски у правозащитников и в офисах общественных организаций.

Как сообщалось, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 13 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике "очень активно начали работу по всем НКО, НПО, так называемым западным СМИ".