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В Международной полицейской ассоциации сообщили об опасности политических фейков

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Масштабная дезинформация и многочисленные политические инсинуации подрывают доверие между правоохранителями разных государств, осложняют и нередко делают невозможным их сотрудничество, заявил президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.

"Виртуальное пространство заполонили фейки, дипфейки, лживые резолюции, "псевдоисследования", появилось такое понятие как "дестабилизирующее поведение" и прочая дрянь. И отдельные криминальные расследования вдруг растворились в политической, идеологической или экономической борьбе между государствами. В которую невольно втягивают полицейских", - сказал Жданов в интервью, опубликованном в четверг в "Российской газете".

Он уточнил, что "злоумышленники используют ненависть, недоверие и политические разногласия в форме дезинформации".

"Они колонизировали наши цифровые пространства, чтобы вести переговоры и отстаивать свои собственные социальные ценности, создавая новые формы вреда", - пояснил эксперт. По его словам, "Международная полицейская ассоциация, в которую входит полмиллиона человек из семидесяти стран на всех континентах, по этому поводу бьет тревогу".

"Если продолжится такая тенденция, полиции останется только ловить карманников, мелких шулеров, уличных грабителей или, скажем, разоблачать брачных аферистов. Ни о каком совместном, международном противостоянии транснациональной преступности, мафии речи уже быть не может", - сказал Жданов в беседе с изданием.

Юрий Жданов Международная полицейская ассоциация

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