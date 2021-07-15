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"Спутник V" зарегистрирован в Нигерии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Нигерии. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в четверг.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным агентством по контролю продуктов питания и лекарственных препаратов Нигерии (NAFDAC)", - говорится в сообщении фонда.

Там отмечается, что Нигерия стала 68-м государством, в котором одобрено применение этой вакцины.

"Общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли", - отметили в РФПИ.

По данным фонда, по количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Применение вакцины одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме, Индии, Непале, Бангладеш, Турции, Албании и Мальдивах, Эквадоре и Бразилии.

РФПИ Спутник V Нигерия коронавирус

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