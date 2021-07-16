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Глава МИД КНР призвал РФ вместе бороться с коронавирусом и "политическими вирусами"

Глава МИД КНР призвал РФ вместе бороться с коронавирусом и "политическими вирусами"
Министры иностранных дел КНР и РФ Ван И и Сергей Лавров
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что одной из задач практического сотрудничества между Китаем и Россией является совместное противостояние пандемии COVID-19 и сотрудничество в борьбе с "политическим вирусом".

"Стороны должны сотрудничать с международным сообществом для решительной борьбы с двумя вирусами: углубить сотрудничество в области вакцинации и бороться с новым коронавирусом; укрепить единство и сотрудничество в борьбе с политическим вирусом", - цитирует в пятницу заявление министра на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым китайское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

Встреча состоялась на полях международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

Ван И также призвал российскую сторону "продолжать совместную работу по противодействию стигматизации и политизации пандемии, а также совместно защищать авторитет науки".

Китайский дипломат сказал, что Китай и Россия должны поддерживать координацию и сотрудничество, "четко противостоять вмешательству внешних сил в их внутренние дела", отстаивать международный мир и стабильность.

Он высказался за углубление взаимодействия в региональных делах, содействии возвращению Афганистана на путь мира, противостоянии "Индо-Тихоокеанской стратегии" США и Запада, "которая наполнена идей холодной войны".

Глава китайской дипломатии обратил внимание на важность взаимодействия между двумя странами в СБ ООН и в Шанхайской организации сотрудничества.

"Мы будем неуклонно углублять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество между двумя странами, содействовать практическому сотрудничеству посредством интенсивной работы и дальнейшему повышению уровня отношений между двумя странами", - заверил глава МИД Китая.

Лавров ранее заявил, что российско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне за всю их историю.

Он сказал, что главы государств России и Китая на недавней видеоконференции подчеркнули, что "Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 20-летие которого мы отмечаем, сыграл важнейшую роль в формировании современных двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем. 28 июня по итогам видеоконференции Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было объявлено о продлении соглашения на пять лет.

Китай Россия Ван И Сергей Лавров

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