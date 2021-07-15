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Лавров назвал текущие отношения с Китаем лучшими в истории

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Отношения России и Китая сейчас находятся на самом высоком уровне за всю их историю, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я хотел бы полностью разделить вашу оценку наших двусторонних отношений как лучших в истории. Главы государств по итогам своей видеоконференции приняли совместное заявление, подчеркнув, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 20-летие которого мы отмечаем, сыграл важнейшую роль в формировании современных двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - сказал Лавров в четверг на встрече со своим китайским коллегой Ван И на полях международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

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"Выделю и такую цитату из заявления, которая гласит, что наши связи сейчас превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия, как военно- политические союзы времен холодной войны. Это важнейший ориентир для наших отношений во всех без исключения областях", - подчеркнул он.

Лавров отметил, что на повестке 26-я регулярная встреча глав правительств.

Министр иностранных дел Китая на встрече предложил обсудить текущую ситуацию в регионе и сверить подходы. Ван И отметил, что встреча на полях конференции накануне годовщины подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами "говорит об интенсивности стратегического взаимодействия".

Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем. 28 июня по итогам видеоконференции Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было объявлено о продлении соглашения на пять лет.

Россия Китай МИД РФ Сергей Лавров

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