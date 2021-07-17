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Таиланд из-за роста случаев COVID-19 ввел запрет на публичные собрания

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Власти Таиланда ввели общенациональный запрет на публичные собрания и рассматривают возможность введения дополнительных ограничений на передвижение в связи с ростом случаев заражения COVID-19 и летальных исходов.

Хроника коронавируса. Июль.

В субботу медицинские власти страны сообщил о рекордном суточном росте заболеваемости - зафиксировано 10082 новых случая, от связанных с коронавирусом заболеваний скончался 141 человек.

Максимальное наказание за нарушение запрета на публичные собрания предусматривает двухлетнее тюремное заключение или штраф до 40 тысяч бат ($1,22 тысяча), или же в некоторых случаях - оба наказания.

Премьер-министр страны Прают Чан-оча заявил, что правительство рассматривает дополнительные ограничения, поскольку страна борется с самой тяжелой с начала пандемии вспышкой распространения коронавируса. "Необходимо расширить меры по максимально возможному ограничению передвижения людей и закрытию большего числа объектов, оставив только самое необходимое", - заявил премьер на своей официальной странице в Facebook в пятницу.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки и нехватки больничных мест власти страны начали планировать введение новых ограничений по борьбе с вирусом в начале июля.

Хроника 09 января 2020 года – 17 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Таиланд коронавирус Прают Чан-оча

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