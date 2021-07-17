Первый случай заражения COVID-19 выявлен в Олимпийской деревне в Токио

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Олимпийской деревне в Токио в субботу обнаружен первый случай заражения COVID-19, сообщают СМИ со ссылками на Оргкомитет Игр.

Генеральный директор оргкомитета Токио 2020 Тосиро Муто подтвердил, что положительный тест на вирус сдал иностранец из состава организаторов Олимпиады, но не стал называть имя и национальную принадлежность заболевшего.

С 1 июля, по данным Оргкомитета, положительный тест на коронавирус оказался у 45 человек, имеющих отношение к Играм.

В субботу положительные тесты сдали 15 человек - семеро из персонала, обеспечивающего Игры, шестеро из составов делегаций и два журналиста. Из них восемь человек - иностранцы.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии коронавируса, пройдут практически без зрителей и в соответствии с жесткими правилами карантина.

Спортсмены только начинают прибывать на Игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

С 12 июля по 22 августа в Токио будет действовать чрезвычайное положение в связи с коронавирусом COVID-19. Число заражений штаммом "дельта" вызывает серьезную обеспокоенность у японских властей.

Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа. Ранее предполагалось, что на трибуны будут допускаться местные зрители. Сообщалось также, что на всех объектах ОИ смогут присутствовать не более 10 тысяч человек.

ОИ-2020 должны были пройти в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.