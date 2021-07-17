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В Ереване сообщили о перестрелках на границе с Азербайджаном

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана с середины субботы периодически обстреливают позиции армянской армии в направлении населенного пункта Ерасх на западе страны, расположенного на границе с Нахичеванской автономной республикой, сообщают в минобороны Армении.

Армянская сторона предприняла ответные меры, отмечают в ведомстве, добавляя, что с армянской стороны погибших и раненых нет. "По состоянию на 21:00 (20:00 мск - ИФ), обстановка на участке Ерасха относительно спокойная", - сообщили в минобороны.

Обстановка на границе Армении с Нахичеванью обострилась 14 июля. Тогда минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана. Минобороны Азербайджана в ответ обвинило ВС Армении в обстреле позиции азербайджанских военных и ранении азербайджанского военнослужащего. 16 июля министерства обороны Армении и Азербайджана также сообщили о перестрелках на границе с Нахичеванью.

В субботу и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на совместном брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване заявил, что Азербайджан якобы намерен развязать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на границе с Арменией. В Баку эти обвинения назвали абсолютной ложью.

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