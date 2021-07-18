Землетрясение произошло в 88 км от Алма-Аты
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Алмаатинской области на юго-востоке Казахстана в воскресенье в 17:45 местного времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 15 км на расстоянии 88 км юго-западнее Алма-Аты.
Энергетический класс землетрясения 8.4. Сведений об ощутимости по 12-балльной шкале МSК-64 нет, отмечается в сообщении сейсмологов.