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Землетрясение произошло в 88 км от Алма-Аты

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Алмаатинской области на юго-востоке Казахстана в воскресенье в 17:45 местного времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 15 км на расстоянии 88 км юго-западнее Алма-Аты.

Энергетический класс землетрясения 8.4. Сведений об ощутимости по 12-балльной шкале МSК-64 нет, отмечается в сообщении сейсмологов.

Алма-Ата Казахстан

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