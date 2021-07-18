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Лукашенко вывел "Белоруснефть" из подчинения концерна "Белнефтехим"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Белоруссии вывели производственное объединение "Белоруснефть" из подчинения концерну "Белнефтехим", попавшего под санкции США. Это предусмотрено указом президента Белоруссии Александра Лукашенко, который опубликован на национальном правовом портале.

Лукашенко внес соответствующие изменения в указ "О создании государственного производственного объединения "Белоруснефть".

Как сообщалось, с 3 июня начали действовать замороженные с 2015 года санкции США в отношении 9 белорусских предприятий нефтехимического комплекса. В "черный список" Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) возвращаются концерн "Белнефтехим", его торговое представительство в США, "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Полоцк стекловолокно", "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белшина".

В заявлении Минфина США от 19 апреля 2021 года говорится, что запрещаются транзакции не только с подсанкционными компаниями, но и с предприятиями, в которых доля компаний из блэк-листа составляет 50% и более.

Белоруссия Белоруснефть Белнефтехим

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