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Экспорт нефти из Белоруссии в Германию отсутствует с начала декабря

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Экспортные поставки нефти из Белоруссии в Германию отсутствуют с начала декабря, свидетельствуют данные российской статистики, с которой ознакомился "Интерфакс".

Согласно статистике, экспортный график нефти в дальнее зарубежье по МН "Дружба" предполагал в декабре поставку в Германию 151,6 тыс. тонн белорусского сырья. По состоянию на 7 декабря поставки отсутствуют, свидетельствуют статданные. План поставок на IV квартал предусматривал экспорт 450 тыс. тонн нефти из Белоруссии в Германию. Фактический объем поставок составил 289,3 тыс. тонн, или 87% от графика.

Добычей и экспортом нефти из Белоруссии занимается госпредприятие "Белоруснефть". Ежегодный объем добычи нефти на территории Белоруссии составляет около 1,7 млн тонн. Традиционно весь объем добываемой нефти экспортировался в Германию.

Как сообщалось, Евросоюз 2 декабря объявил о решении пополнить санкционные списки по Белоруссии еще 11 структурами. В том числе санкции введены против "Белоруснефти" и двух предприятий нефтехимического комплекса - "Белшина" и "Гродно Азот".

В последние годы на территории Белоруссии уровень добычи нефти ежегодно наращивается на 20 тыс. тонн. В 2021 году планируется добыть 1,73 млн тонн нефти. По оценке "Белоруснефти", в 2023 году нефтедобыча вырастет до 1,77 млн тонн.

В сентябре этого года Александр Лукашенко заявил, что за счет разработки новых месторождений нефти в стране в предстоящие годы удастся удвоить объемы нефтедобычи - до 3-3,5 млн тонн в год.

В июле этого года президент страны Лукашенко своим указом вывел "Белоруснефть" из подчинения концерну "Белнефтехим", который подпал под санкции США.

Белоруссия Германия

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