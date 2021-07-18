Афганские беженцы вернулись из Таджикистана на родину без 3,5 кг наркотиков

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Афганские киргизы, которые 13-14 июля перешли через госграницу на территорию Таджикистана, вернулись на родину, сообщил в воскресенье вечером пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

"17-18 июля текущего года 345 этнических киргизов - жителей селения Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан Исламской Республики Афганистан вместе с четырьмя тысячами голов домашних животных и транспортными средствами возвращены на свое постоянное место жительство, в уезд Вахон провинции Бадахшан ИРА", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что у граждан Афганистана обнаружено и изъято более 3,5 кг наркотических веществ.

Возвращение беженцев было организовано после того, как вопрос их личной безопасности был гарантирован правительством Афганистана. В пресс-центре также сообщили, что в период пребывания на территории Таджикистана беженцы, согласно Конвенции ООН, были обеспечены местом для временного проживания, продовольствием, одеждой и медицинским обслуживанием.

В минувшую среду вечером пресс-центр пограничных войск Таджикистана сообщил, что 347 афганских этнических киргизов перешли на таджикскую территорию, спасаясь от вооруженной группировки движения "Талибан" (запрещено в РФ). Среди них был 91 мужчина, 77 женщин, 64 мальчика, 113 девочек. Все они - жители кишлака Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан Афганистана. "Во время пересечения госграницы двое младенцев скончались. Таджикские пограничники, руководствуясь принципом гуманизма и добрососедства, разрешили афганским беженцам войти на территорию Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.