Талибы призвали Пакистан найти и наказать похитителей дочери афганского посла

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Исламистское движение "Талибан" (запрещено в России) осудило похищение дочери посла Афганистана в Исламабаде и потребовало от властей Пакистана найти и наказать похитителей.

"Похищение (...) является агрессией, которую мы осуждаем. Мы призываем правительство Пакистана активизировать усилия для ареста и наказания преступников, чтобы такие действия не вызывали ненависти между двумя странами" - говорится в сообщении пресс-секретаря талибов Сухаила Шахина в твиттере.

В субботу МИД Афганистана заявил, что дочь посла страны в Пакистане Наджибуллы Алихила - Силсила Алихил - была похищена и подвергнута пыткам. В воскресенье афганский МИД сообщил, что посол Афганистана в Исламабаде и высокопоставленные афганские дипломаты вызваны в Кабул.

Министерство иностранных дел Пакистана выразило сожаление о решении Афганистана вернуть своего посла и надеется на его пересмотр. Там заявили, что "сообщения о похищении и нападении на дочь посла в Исламабаде расследуются и отслеживаются на самом высоком уровне по указанию премьер-министра".